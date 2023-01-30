Merkezefendi Belediyesi başantrenöründen oyuncularına teşekkür!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında dün konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı uzatmada 97-94'lük skorla mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, oyuncularına maçtaki mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.



Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, skorer oyuncuları Max Heidegger'in karşılaşma öncesinde İspanya ekibi Cazoo Baskonia'ya transfer olduğunu ve takımdan ayrıldığını belirtti.



Bu oyuncunun yokluğunda kazanılmış galibiyetin çok değerli olduğunu aktaran Aktaş, "Tüm oyuncularımı ve ekibimi canıgönülden kutluyorum. Maçın içinde üç periyot savunmada iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ribauntlarda da öndeydik ama son periyot alamadığımız savunma ribauntları çok canımızı yaktı." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada Arca Tülüoğlu ile Ayberk Olmaz'ın performanslarının da kendisini ayrıca memnun ettiğini vurgulayan Aktaş, "Çok muazzam oynadılar ama daha yolun çok başındalar. Çok daha iyilerini yapabilecek kapasiteye sahipler. Kendilerine hedef olarak A Milli Takımı almalılar. Diğer oyuncularım da mükemmel iş yaptı. Üç hafta sonra evde olmak çok güzeldi. Taraftarımıza sonsuz teşekkürler." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ