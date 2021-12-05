İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf olurken Merih Demiral maçın yıldızlaşan isimlerinden oldu.



Maçın 7. dakikasında Malinovsky'nin golüyle öne geçen Atalanta'ya cevabı 40. dakikada Zielinsky verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Napoli, Mertens'in 47. dakikadaki golüyle öne geçmeyi başardı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Milli futbolcumuz Merih Demiral, ileriye çıkarak savunma arkasına başarılı bir koşu yaptı. Toloi'nin ara pasını alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Merih Demiral, sağ çaprazdan yaptığı vuruşlu topu adeta tavana astı ve maça dengeyi getirdi.



Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Freuler sahneye çıktı ve Atalanta'yı öne geçirdi ve galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla Atalanta 34 puana yükselerek ligin üst sıralarını zorlamaya devam etti. Napoli ise bu yenilgiyle sezonun 2. mağlubiyetini alarak liderlik koltuğunu Milan'a devretmiş oldu.





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