Merih Demiral: 'Bozkurt pozunu Aziz Sancar istedi'

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu."Milli formayla sahaya çıkınca hazırlık, resmi maç fark etmiyor. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de karşılık verdik.""Mental açıdan sezon sonrası kamp zordu biraz. Milli takıma gelince herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Maçlar ve antrenmanlarda tecrübe kazandık. Herkes mutlu. Güzel tecrübe oldu. Yeni sezona da en iyi şekilde başlangıç yaparız inşallah.""Aziz Sancar Hoca çok değerli bir insan. Gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüelim diken diken oluyor, çok değerli biri. Maçtan önce geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. İlham kaynağı birisi.""Takım olarak, başkanımız ve futbolcular olarak gerekli katkıyı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Çok değerli bir insan. Onu tanıdığımız için çok gururluyuz. Çok değerli bir insan, hem Türkçü hem milletini çok seven sayan bilim insanı. Vakıfta Mardin'den İznik'ten şeyler vardı. Ülkesini seven milliyetçi bir insan. Bozkurt pozunu kendi istedi. Çok mutluyuz.""Kim oynarsa oynasın herkes elinden geleni yapıyor. Yaş ortalaması olarak genciz. Milletimizin gurur duyduğu bir milli takım var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli forma altında inşallah nice başarılar nasip olur."