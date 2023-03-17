Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'na davet edildi

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'na davet edildi
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17 Mart 2023 13:10
Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Alman forvet Mergim Berisha hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Augsburg formasıyla bu sezon dikkat çekici bir performans gösteren Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.

Bu sezon Augsburg ile 19 resmi maça çıkan Berisha, bu maçlarda 9 gol 4 asist kaydetti.

 
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