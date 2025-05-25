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Menemen FK'de iki adet ayrılık

Menemen FK, yeni sezon öncesi kadroda değişikliğe gidiyor. Sözleşmeleri sona eren Emre Keskin ve Emir Terzi ile yollar ayrılıyor.

calendar 25 Mayıs 2025 13:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'de iki adet ayrılık
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Tff 2. Lig Play-Off'unda Vanspor'a elenerek TFF 1. Lig hayallerini başka bahara erteleyen Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon için kolları sıvadı. Menemen FK'de sözleşmeleri sona erecek 25 yaşındaki Emre Keskin ile 24 yaşındaki sağ bek Emir Terzi ile yolların ayırılacağı kaydedildi. Yönetimin iki oyuncu ile kalmaları yönünde bir görüşme yapmadığı ve futbolcuların kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.

Menemen FK'nın Hollanda'nın Helmond Sport takımından transfer ettiği sağ bek Emir bu sezon 31 karşılaşmada görev yaptı. Emre Keskin ise 26 müsabakada forma giydi.


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