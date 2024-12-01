Menemen FK'dan kötü seri

Menemen FK, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından zirve yarışında zorlandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'dan kötü seri
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01 Aralık 2024 14:35
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Menemen Futbol Kulübü, son 3 maçını kaybedip zirve yarışından uzaklaştı.

Son olarak evinde Serik Belediyespor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler çok kötü seri yakaladı. Somaspor ve Diyarbekirspor yenilgileriyle yarışta yaralar alan Menemen FK, Serik Belediyespor karşılaşmasında da çıkışa geçemedi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, hiç beklemedikleri bir seri yakaladıklarını belirterek, "Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Liderin 8 puan gerisindeyiz. Lig uzun bir yol ama biz de bir an önce kazanmaya başlamalıyız" diye konuştu.
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