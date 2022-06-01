Trabzonspor'daki başarılı performansıyla parlayan daha sonra Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, şu sıralarda kariyerine Rus ekibi CSKA Moskova'da devam ediyor. Transferde adı Zenit Saint Petersburg ile anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili temsilcisinden açıklama geldi. Sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralanan futbolcu için konuşan Adem Cebeci, transferde açık kapı bıraksa da önceliğin CSKA'da olduğunu ve etik değerlere saygı gösterdiklerini dile getirdi.



"YUSUF, LILLE'E DÖNMEK İSTEMİYOR"



RIA Novosti'ye açıklama yapan Cebeci, "Zenit, büyük bir takım. Daha önce Rusya'da şampiyon oldular. Türkiye'de efsane olarak görülen Fatih Tekke orada forma giydi. Başarılı oldu. Bu nedenle Zenit'e saygı duyuyoruz. Tabii ki futbolda gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yusuf, Lille'e dönmek istemiyor" dedi ve transfere açık kapı bıraktı.



"GÖNLÜMÜZ CSKA İLE BİRLİKTE"



Öte yandan Cebeci, "CSKA Moskova transferde öncelikli. Bu kulüpteki çalışanlar, taraftarlar bize saygı gösteriyor. Gönlümüz CSKA ile birlikte. Önümüzdeki günlerde Yusuf'un durumuyla ilgili daha net konuşabiliriz" ifadesini kullandı.



YUSUF YAZICI'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Lille'de Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik ile birlikte şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 12 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu, yakın zamanda Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları ve çeşitli reklam çekimleri için Türkiye'ye gelmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ