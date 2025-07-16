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Mehmet Türkmen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Şampiyonlar Ligi 1.eleme turunda Dynamo Brest-Sutjeska Niksic maçını yönetecek.

calendar 16 Temmuz 2025 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Türkmen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, 17 Temmuz Perşembe (yarın) Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena'da oynanacak maçta Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

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