Mehmet Özdilek: 'Trabzonspor istediği gibi oynadı'

Spor yorumcularından Mehmet Özdilek, Trabzonspor'un evinde Karagümrük'ü 5-1 mağlup ettiği Karagümrük karşılaşmasını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
Trabzonspor'un golü yedikten sonra uyandığını söyleyen Mehmet Özdilek, "Trabzonspor'un performansı biraz dalgalı, bir sonraki haftayı kestiremiyorsunuz. Golü yedikten sonra uyandılar bugün de. Trezeguet'in çok etkili bir performansı var haftalardır." ifadelerini kullandı.
Meunier ve Trezeguet'in çok farklı olduğunu söyleyen Mehmet Özdilek, "Meunier savunmada Trabzonspor'un en etkili ve değerli oyuncusu. Ayakta kalıyor ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Meunier ve Trezeguet'i ayırmak gerekiyor Trabzonspor'da." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Karagümrük, Galatasaray maçından sonra lige dönemedi. Geçen hafta Adana Demir, bu hafta Trabzonspor mağlubiyeti... Çanlar çalıyor gibi onlar için. Her maç çok kıymetli ama çok kırılgan bir Karagümrük vardı sahada. Trabzonspor istediği gibi oyunu domine etti."
Trabzonspor'un golü yedikten sonra uyandığını söyleyen Mehmet Özdilek, "Trabzonspor'un performansı biraz dalgalı, bir sonraki haftayı kestiremiyorsunuz. Golü yedikten sonra uyandılar bugün de. Trezeguet'in çok etkili bir performansı var haftalardır." ifadelerini kullandı.
Meunier ve Trezeguet'in çok farklı olduğunu söyleyen Mehmet Özdilek, "Meunier savunmada Trabzonspor'un en etkili ve değerli oyuncusu. Ayakta kalıyor ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Meunier ve Trezeguet'i ayırmak gerekiyor Trabzonspor'da." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Karagümrük, Galatasaray maçından sonra lige dönemedi. Geçen hafta Adana Demir, bu hafta Trabzonspor mağlubiyeti... Çanlar çalıyor gibi onlar için. Her maç çok kıymetli ama çok kırılgan bir Karagümrük vardı sahada. Trabzonspor istediği gibi oyunu domine etti."
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