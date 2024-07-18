Mehmet Büyükekşi: 'Herkes hakkını helal etsin'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.



Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.



Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.



AHMET ÇAKAR'DAN PAYLAŞIM!



Öte yandan eski hakem, futbol yorumcusu ve TFF delegesi Ahmet Çakar, TFF'deki seçimin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Ahmet Çakar, paylaşımında, "Eeeee noldu Büyükekşi. Ben kime imza verirsem o kazanır. Sen bir bylockcusun ama bu işlerde daha çaylaksın….." ifadelerini kullandı.







