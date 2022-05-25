Mehmet Büyükekşi'den TFF başkan adaylığı açıklaması!

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, 16 Haziran 2022'de yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.



İşte Mehmet Büyükekşi'den yapılan açıklama:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum.



Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısı gereği, ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. Ve 3. Lig başkanları ile ayrı, ayrı görüşmeyi düşünüyorum.



Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum."









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