Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 17:58
Son güncelleme 26 Eylül 2023 18:03
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için açıklama yaptı.

Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri:

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz.  Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery