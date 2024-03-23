Mehmet Büyükekşi, Ceferin ile bir araya geldi

Macaristan ile Türkiye arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da dolu tribünler önünde oynanan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi.



Maç öncesinde, devre arasında ve sonrasında sohbet toplantıları yapan Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile Türkiye ve Macaristan arasındaki köklü ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundular.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çok verimli bir hazırlık maçı oynadıklarının altını çizerek, "A Milli Futbol Takımımızı ve Federasyonumuzu çok iyi ağırlayan Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'a ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Sandor Csanyi'ye misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasında son derece yakın ilişkiler var. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında oldukça verimli bir hazırlık maçı yaptık. Hazırlıklarımız Avusturya, İtalya ve Polonya gibi ciddi rakiplerle yapacağımız maçlarla devam edecek" dedi.



Başkan Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin'le de İstanbul'dan sonra yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Sayın Ceferin ile geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklar hakkında olumlu bir toplantı yapmıştık. Bugün de Macaristan ile yaptığımız hazırlık maçımızı birlikte izledik" diye konuştu.





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