- "Milletler Ligi bizim için iyi bir sınav oluyor"



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahipliği yapacakları ikinci ayak maçlarını da kazanarak yollarına 8'de 8 ile devam etmek istediklerini söyledi.Başkan Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi ve 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.diye konuştu.Bu yıl Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedeflediklerini aktaran Mehmet Akif Üstündağ,ifadelerini kullandı.