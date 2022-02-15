Mecnun Otyakmaz: 'Sahte nickler arkasına saklanmayın'

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Başkan Vekili Erdal Sarılar, Sivas'ta yayın yapan; Kanal 58, Vizyon 58 ve World Turk'ün ortak yayınının canlı yayın konuğu olarak basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve canlı olarak yayınlanan programı ilde görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri de takip etti.



"Taraftarlarımız Yeni İsimleri Görmenin Başarıyı Getireceğini Sanıyor"



Orta saha oyuncularının sakat olduğu dönemde transfer sezona girdiğimizi söyleyen Otyakmaz, "Taraftarımızda 'Takımımızda eksik var transfer yapılması gerekiyor' beklentisi oluştu. Taraftarlarımız yeni isimleri görmenin başarıyı getireceğini sanıyor. Aslında takımda ki oyuncuların performansını arttırmanın takıma daha da katkısı olacağını düşünüyorum. 4 tane iyi stoperimiz var. Kalemiz yerli futbolculara emanet. Sadece günü kurtaracak projeler ile değil, gelecek için alternatifler de hazırlıyoruz. Güçlü bir orta sahamız var. Sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanmak üzere. Buraya yapacağımız bir takviye bir zenginlik gibi gözükse de ilerleyen dönemlerde probleme yol açacaktı. Bu takımdan kimi keseceksiniz? Alacağımız oyuncu hem kalabalığa neden olacak hem de mali bir yük getirecek. İyi bir yönetimimiz var. Onu bile eleştiriyorlar, 'Hep aynı yüzler' diyorlar. Para konusunda Erdal Sarılar'ın çok büyük emeği var." dedi.



"Nickler Arkasına Saklanmadan Çıkın Ortaya"



Sosyal medya paylaşımlarına cevap veren Otyakmaz, "Hashtag'ler açılıyor, aynı kişi 80-100 tane paylaşım yapıyor. Biz hepsinin farkındayız. Birilerinin bazı planları var. Lütfen çıkın ortaya, projelerinizi ve neler yapmak istediğinizi ortaya koyun. Biz size yardımcı olalım, bu kulübü teslim edelim. Biz bunu hep söyledik. Birilerinin hesabı var bunları biliyorum. Bunlar art niyetli. Bizden daha iyi yapacağınızı, daha iyi imkanlar sunacağınızı söylüyorsanız eğer lütfen ortaya çıkın delikanlıca. Sahte nickler arkasına saklanmadan çıkın ortaya ve Demir Grup Sivasspor'umuzu daha güzel günlere taşıyalım. Samimi olarak eleştirenler var. Bunları anlıyoruz ama organize olanlar var. 100-200 tane twit atılır mı ne oldu ne yaptık?" dedi.



"Sivaslı Firmalar Takımımıza Sponsor Olsun"



Sivaslı iş adamlarına da sponsor olmaları için seslenen Otyakmaz, şunları kaydetti:



"2 tane demir çelik fabrikası var, Torku termik santral var, çimento fabrikası var. Bunlardan 20 senedir en ufak destek görmedik. Sivas'ın en büyük kuruluşları bunlar. İstihdam sağlıyorlar, ekonomiye katkıda bulunuyorlar teşekkür ederim ama sportif ve kültürel şeylerde de katkıları olması lazım." şeklinde konuştu.



"Formada 20-25 bin Satış Garantisi Vermeniz Gerekiyor"



Yeni sezon formalarının geç çıktığını yönündeki eleştirilere cevap veren Otyakmaz, "Yeni sezon formaları için en az 20-25 bin satış garantisi vermeniz gerekiyor. Biz hiçbir zaman bu sayılarda forma satamıyoruz. Böyle bir maliyetin altına girilmez ama bunu da çözeceğiz Erdoğan Bozatlı sayesinde. Çok da güzel ürünleri var." diye konuştu.



Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir kura çekildiğini belirterek, kupayı müzelerine götürmek istediğini de sözlerine ekledi.



Erdal Sarılar: "Gelirimiz Düştü"



Mali konular hakkında bilgi veren Başkanvekili Erdal Sarılar, "Aslında biz borçluyduk şu an. Allah bize nasip etti ve Avrupa'ya gittik. Eskiden yayın geliri giderlerimizin yüzde 80'ini karşılıyordu. 3 yıl önce bir galibiyet parası 3 milyon 750 bin liraydı. Bir kulüp normal şartlarda bir ayda 2 kez galip gelebilir. 4 kere gelse zaten açık ara şampiyon olur. 2 kere galip geldiğimizde şu an aldığımız para 5 milyon lira. Yayın parası düşmese 17,5 milyon lira alacaktık. Avrupa'ya gitmeseydik yaklaşık 80-90 milyon lira borcumuz olacaktı. Bu açık da yayın kuruluş ile indirime gidilmesi ve Türk lirasına çevrilmesinden oldu. Ligi geçtiğimiz sezon 5'inci tamamladık ve yayıncı kuruluştan aldığımız 102 milyon lira. Ligi 205 milyon lira ile harcamayla bitirdik. Tüm gelirlerle geçtiğimiz yılı 242 milyon lira ile bitirdik. Çok rahat bir sezon geçirdik ve temmuz ayına 37 milyon lira ile girdik. Takım maliyetimizin 12 milyon 500 bin EURO. Bu sezon galibiyetten 42,5 milyon lira aldık. Bugüne kadar 140 milyon lira harcadık. Bitexen ile çok güzel bir anlaşmamız oldu. Ocak ayına geldik ve tıkandık. Futbolculara aylık 13 milyon 234 bin lira, tüm hocalara 900 bin lira, 103 personel için 520 milyon lira, maç başı ödemelerimiz var futbolculara aylık 1,5 milyon lira. Vergi ödemeleri 500 bin. SGK ödemesi 500 bin lira. Tesisler ve stadyum için elektrik ve doğalgaz ödemleri bu ay 2,5 milyon lira. Uçak masrafımız 604 bin lira. Bu tesiste insanlar yaşıyor. Gıda masrafları var. Maça gelen temsilci, hakem, VAR sistemi, güvenlik ücretleri bizden kesiliyor ve bir maçın maliyeti 600-700 bin lira." şeklinde konuştu.





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