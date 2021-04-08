Mbappe: "PSG'ye yatmaya gelmedim"

Kylian Mbappe, PSG'nin Bayern'i deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından açıklamada bulundu.

Haber; Şampiy10, Fotoğraf; EPA
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Mbappe: 'PSG'ye yatmaya gelmedim'
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08 Nisan 2021 01:09
PSG'nin Bayern'i deplasmanda mağlup ettiği maçın kahramanı olan Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mbappe maç sonu açıklamasında bu maçtaki gibi üst düzey maçları sevdiğini söyleyerek, "PSG'ye yatmaya gelmedim. Dünyanın en iyilerine karşı oynamayı seviyorum. Ben oynarken bir baskı hissetmedim. Geçen yılki finalde Bayern'e gol atamamıştım. Bu maçta 2 tane attım ve umarım rövanşta da gol atabilirim" diye konuştu.

Rakipleri Bayern karşısında ikinci maçta da başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyen Mbappe, "Takım olarak iyiydik ve birlikte mücadele ettik. İkinci maçta da bu sakinliğimizi korumalı ve tekrar takım gibi mücadele etmeliyiz. En güçlü takıma karşı oynamak çok zordu" diye konuştu.

Öte yandan Mbappe, Bayern karşısında attığı 2 golle toplamda 26 gole ulaştı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 5. Fransız ismi olmayı başardı.



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