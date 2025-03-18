Mbappe'den Dembele yorumu!

Paris Saint-Germain'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ousmane Dembele için Kylian Mbappe'den açıklama geldi.



Dembele'ye destek veren Mbappe, "Dembele, böyle oynadığı ve bu performansı gösterdiği için mutluyum. Gol atamadığı zamanlarda bile her zaman onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledim. Bunun için çok çalıştı. Umarım bu performansına devam eder." dedi.



PSG'de bu sezon 37 maçta süre bulan Dembele, 30 gol attı ve 6 asist yaptı.



