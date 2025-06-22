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Mazlum, Menemen Futbol Kulübü'nden ayrıldı

Mazlum Demir 11 sezon formasını giydiği Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılıp Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

calendar 22 Haziran 2025 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 12:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mazlum, Menemen Futbol Kulübü'nden ayrıldı
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2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezon öncesi sessizliğin hakim olduğu Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan takım kaptanı Mazlum Demir, yeni takımına imza attı.

Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoper daha önce anlaştığı Şanlıurfaspor'a resmen transfer oldu.

Menemen'de 2009-2017 yılları arasında 8 sezon oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği sarı-lacivertlilere önceki yıl devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol attı.

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