Maxim: 'Burada oynamak hiç kolay değil'

Gaziantep FK oyuncuları Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın gücüne değinen Maxim, "Galatasaray'a karşı maça çok iyi başladık, sahada iyi durduk. Sonra golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik ama olmadı. İlk yarı iyiydik, pozisyonda vermedik. Duran top ve frikikten pozisyona girdiler. İkinci yarı geri çekildik, bu atmosferde oynamak kolay değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi mücadele ettik. Bizim için de iyi bir test oldu, önümüzde zorlu üç maç var." dedi.



Arda Kızıldağ ise "Galatasaray maçında puanı hak ettik. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.