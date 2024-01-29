Maxim: "Burada oynamak hiç kolay değil"

Gaziantep FK oyuncuları Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Maxim: 'Burada oynamak hiç kolay değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 22:51
Gaziantep FK oyuncuları Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gücüne değinen Maxim, "Galatasaray'a karşı maça çok iyi başladık, sahada iyi durduk. Sonra golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik ama olmadı. İlk yarı iyiydik, pozisyonda vermedik. Duran top ve frikikten pozisyona girdiler. İkinci yarı geri çekildik, bu atmosferde oynamak kolay değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi mücadele ettik. Bizim için de iyi bir test oldu, önümüzde zorlu üç maç var." dedi.

Arda Kızıldağ ise "Galatasaray maçında puanı hak ettik. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery