Max Kruse'den haber var: 'Lisansım çıktı'

Fenerbahçe'den alacakları ödenmediği iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılan ve davalık olan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de lisansının çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin transferine onay vermediği için maçlara çıkamayacağı yönünde iddialar olan Alman oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Lisansım çıktı, haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.
Almanya Futbol Federasyonu'nun, davası devam eden oyuncuya geçici lisans verdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN 160 MİLYON TL'LİK DAVA, TIKLAYIN
Fenerbahçe'nin transferine onay vermediği için maçlara çıkamayacağı yönünde iddialar olan Alman oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Lisansım çıktı, haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.
Almanya Futbol Federasyonu'nun, davası devam eden oyuncuya geçici lisans verdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN 160 MİLYON TL'LİK DAVA, TIKLAYIN