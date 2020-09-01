Max Kruse'den haber var: "Lisansım çıktı"

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve davalık olan Max Kruse, Almanya'da lisansının çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Max Kruse'den haber var: 'Lisansım çıktı'
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01 Eylül 2020 22:31
Fenerbahçe'den alacakları ödenmediği iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılan ve davalık olan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de lisansının çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferine onay vermediği için maçlara çıkamayacağı yönünde iddialar olan Alman oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Lisansım çıktı, haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun, davası devam eden oyuncuya geçici lisans verdiği kaydedildi.

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