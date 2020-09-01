Max Kruse'den haber var: 'Lisansım çıktı'

Fenerbahçe'den alacakları ödenmediği iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılan ve davalık olan, yeni takımı Union Berlin'de lisansının çıktığını duyurdu.Fenerbahçe'nin transferine onay vermediği için maçlara çıkamayacağı yönünde iddialar olan Alman oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "" ifadelerini kullandı.Almanya Futbol Federasyonu'nun, davası devam eden oyuncuya geçici lisans verdiği kaydedildi.