Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

Fenerbahçe, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini fesh eden Max Kruse'ye karşı FIFA'da 160 milyon TL'lik dava açtı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava
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01 Eylül 2020 10:37
Max Kruse, 18 Haziran'da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos'ta Union Berlin'e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse'nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı. Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse'ye karşı harekete geçti. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi. Sarı- Lacivertliler, Max Kruse'ye karşı 160 milyon TL'lik bir dava açtı.

Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA'nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.

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