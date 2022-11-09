Max Kruse'nin yeni takımı netleşiyor!

Wolfsburg'ta kadro dışı kalan Max Kruse için yeni bir iddia gündeme geldi.



Teknik direktör Nico Kovac'ın planları arasında yer almayan Alman oyuncu ile eski takımı Werder Bremen'in ilgilendiği belirtildi. Başarılı oyuncu 2016 ile 2019 yılları arasında da Bremen forması giymişti.



Alman basınında yer alan haberde, henüz yapılan görüşmelerin bir neticeye varmadığı ancak Wolfsburg'un transferde her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.



Wolfsburg Sportif Direktörü Marcel Schafer, Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamada, Max Kruse için en iyi çözüm yolunu hızlı bir şekilde aradıklarını söyledi.



NE OLMUŞTU?



Ocak 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Kovac kötü gidişatın faturasını Max Kruse'ye kesmişti.



Tecrübeli oyuncu son günlerde katıldığı organizasyonlar sebebiyle de gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz aylarda bir poker turnuvasına katılan Kruse, birkaç ay önce de "venüs" adında erotik bir fuara katıldı. Oyuncunun bu durumu birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiği, geri dönüş için çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.



2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen oyuncu, çıktığı 23 maçta 7 gol ve 8 asist yaptı.





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