Max Kruse: 'Fenerbahçe'de sakatlığım yanlış teşhis edildi'

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve sarı-lacivertli takımın FIFA'ya şikayet ettiği Max Kruse, yeni kulübü Union Berlin'de ilk maçına çıktıktan sonra Alman basınına açıklamalarda bulundu.



Sakatlığını henüz atlattığını söyleyen Alman oyuncu Fenerbahçe'ye gönderme yaparken, "Henüz yüzde 100 değilim ancak çalışıyorum. Fenerbahçe'de sakatlandığımda en başta 6 hafta sahalardan uzak kalacağım söylendi. Sonra sakatlığım 6 ay sürdü, demek ki teşhis doğru değildi" ifadelerini kullandı.



Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer ise, "Max 20, 25 dakika oynayabilecek durumdaydı. Biz onu sahada olması için transfer ettik, önümüzdeki haftalarda daha da fazla olabilir" dedi.



Augsburg maçında sonradan oyuna giren Max Kruse, Fenerbahçe'nin izin vermemesi sonrasında Almanya Futbol Federasyonu'ndan geçici lisans aldı.



