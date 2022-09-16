Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, ilk kez bir lig müsabakasında forma giydi.



Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünden kiraladığı Arjantinli futbolcu, transferinden sonra ikinci maçta 21 kişilik müsabaka kadrosuna alındı.



Tecrübeli yıldız, maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarların adını söyleyerek yaptıkları tezahüratlara el sallayan Icardi, tribüne gitmedi. Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'yi tribüne getirmesini isteyen taraftarların bu çağrısı karşılık buldu.



Ceza sahasına kadar gelerek taraftarları selamlayan Icardi'nin yumrukla "oley çektirmesi" beklendi. Kaptan Muslera'nın ufak bir yardımıyla taraftarın isteğini geri çevirmeyen Icardi, coşkunun artmasını sağladı.



Öte yandan Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında 62. dakikada Bafetimbi Gomis yerine oyuna girdi.





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