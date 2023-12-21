Mauro Icardi için sürpriz iddia: Manchester United

Kış transfer dönemi için Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
MANU İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, ocak ayında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için olası bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı yazılırken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın devre arasında kesinlikle forvet istediği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi 17 gol atarken, 6 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MANU İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, ocak ayında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için olası bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı yazılırken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın devre arasında kesinlikle forvet istediği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi 17 gol atarken, 6 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.