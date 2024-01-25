Mauro Icardi golle geri döndü

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, golle sahalara dönüş yaptı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.