Mauro Icardi golle geri döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen Mauro Icardi, sahalara golle geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Mauro Icardi golle geri döndü
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25 Ocak 2024 23:37
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, golle sahalara dönüş yaptı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.

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