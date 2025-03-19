Mauro Icardi'den kızları için paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından kızları için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den kızları için paylaşım!
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19 Mart 2025 19:19
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından kızları için bir paylaşımda bulundu.

Bir Galatasaray maçının ardından saha içerisinde kızları ile sevindiği bir fotoğrafı paylaşan Arjantinli futbolcu, "Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa bile ışığın her zaman geri döneceğini unutmayın. Kalplerimizde taşıdığımız neşeyi ya da bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden birbirimize sarılacak, korkusuzca gülecek ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmaktan asla vazgeçmeyin çünkü bu aşk her türlü fırtınadan daha güçlüdür. Her zaman sizinle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında, yine birlikte gülümseyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kriz geçtiğimiz günlerde farklı bir boyut aldı.

Arjantin'den SM'nin haberine göre; Mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Mauro Icardi, Wanda Nara'nın dairesine giderek kızını aldı. Buna karşı çıkmaya çalışan Wanda Nara'nın çığlıkları televizyon kameralarına yansıdı.

Wanda Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.

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