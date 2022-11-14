Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından Başakşehir maçına da sergilediği oyun, futbol zekası, attığı gol ve yaptığı asistlerle damga vurdu.



Nef Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde 2 harika gol atarak Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren Tangocu, Başakşehir mücadelesini de 1 gol, 2 asistle tamamladı ve alınan 7-0'lık galibiyette başrolü oynadı.



Sarı-Kırmızılı takımla şu ana kadar 6 maça çıkan Arjantinli süper star, 4 kez fileleri havalandırırken, 3 defa da gol pası verdi ve kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmış oldu



65 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI



Mauro Icardi, Galatasaray'da 460 dakika süre alırken, 65 dakikada bir skora katkı sağlamış oldu. Tangocu, şu ana kadar forma giydiği Sampdoria, Inter ve PSG'de çıktığı ilk 6 maçta 7 kez skor katkısı sağlayamamıştı.



Tecrübeli golcü, profesyonel kariyerine başladığı Sampdoria'da ilk iki maçı Serie B olmak üzere, oynadığı ilk 6 maçta 142 dakika sahada kalırken, sadece 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Icardi, Inter'e transfer olduğunda çıktığı ilk 6 karşılaşmada ise 197 dakika sahada kalırken sadece 2 gol attı ve asist katkısı sağlayamadı. Tangocu, Inter'den transfer olduğu Paris Saint-Germain'de ise lige, Galatasaray'daki başlangıcına yakın bir giriş yaptı...



BONSERVİSİ İÇİN BASKI YAPILIYOR



2019 yılında Serie A ekibi Inter'den Fransız ekibine giden Mauro Icardi, Paris Saint-Germain'deki ilk 6 maçında 380 dakika süre aldı ve 5 gol atıp, 1 de asist yaptı.



Galatasaray'a gelmeden önce en iyi kariyer başlangıcını Ligue 1 ekibinde yapan 29 yaşındaki santrfor, bunu Sarı-Kırmızılı forma altında daha ileri bir seviyeye taşıdı. Şimdiden Galatasaraylı taraftarların gönlüne taht kuran Arjantinli Mauro Icardi, rakip ceza sahasındaki toplu ve topsuz oyunuyla da Spor Toto Süper Lig'de fark yaratmaya başladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da şimdiden yönetime Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması yönünde baskı kurmaya başladı.





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