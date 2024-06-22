Mauro Icardi'den Batshuayi transferi için açıklama

Okan Buruk'un, Michy Batshuayi'yi 2. golcü pozisyonu için değil, zaman zaman 4-4-2 sistemine dönmek için aldığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'den Batshuayi transferi için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2024 09:29
Son güncelleme 22 Haziran 2024 14:39
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin geçen sezon sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi kaparken, söz konusu transferle beraber önemli bir hamle yaptığı da ortaya çıktı. İmza parasıyla beraber sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık maliyeti 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar edilmesinin nedeni belli oldu.

OKAN BURUK'UN PLANI

Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp takımın birinci golcüsü Icardi'yle beraber sahaya düşündüğü öğrenildi.



Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi. Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.

ICARDI'DEN ONAY ALINDI

Öte yandan Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Tangocu cambazın, Michy Batshuayi transferini, "Kesinlikle alınmalı, birlikte oynamak isterim" sözleriyle desteklediği bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery