Matias Vina müjdeyi verdi! Muslera ve Torreira'ya...

Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.Okan Buruk'un listesine göre harekete edecek sarı kırmızılı yönetim transferde harekete geçti. Süper Lig'de 7 hafta geride kalmışken tek problem sol bek mevkiinde görünüyor. Patrick van Aanholt Okan Buruk'un gözüne giremedi. Hollandalı sol bek takımın seviyesinin çok altında kaldı.Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vina, milli takım kampında Muslera ve Torreira'ya müjdeyi verdi.Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı Matias Vina'dan olumlu haberler geldi. Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Vina, arkadaşları Muslera ve Torreira'nın Galatasaray ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi.Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vina'nın, sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Cimbom'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi transfer harekatı öncesi sarı-kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vina kariyerinde Nacional, Palmeirasve Roma'da forma giydi.Genç sol bek 156 karşılaşmada rakip ağları 10 defa havalandırdı. 18 de asist yaptı. Toplam 28 defa sarı kartla cezalandırılırken, 1 kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.