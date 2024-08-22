Mateusz Lis, bonservisiyle Göztepe'de

Göztepe, Southampton'dan Mateusz Lis'i bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mateusz Lis, bonservisiyle Göztepe'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 13:41
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, İzmir ekibi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Southampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı kaleci, artık Göztepe için ter dökecek.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

1.6 milyon euro piyasa değeri olan Lis, kiralık döneminde 31 maçta Göztepe kalesini korumuştu. Tecrübeli kaleci, daha önce Altay formasıyla 35 maçta görev almıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery