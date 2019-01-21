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Martin Skrtel'e yabancı madde!

Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçında Martin Skrtel'in başına yabancı bir madde isabet etti.

Kaynak: Sporx.com
Martin Skrtel'e yabancı madde!
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21 Ocak 2019 20:34
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç sırasında sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Martin Skrtel adına talihsiz bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin ilk golü atmasının ardından sarı-lacivertli futbolcular sevinç yaşarken, Bursaspor trbiünlerinden atılan bir cisim, Martin Skrtel'in başına isabet etti.

Tribünden gelen yabancı madde sonrasında tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel, bandaj ile oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.





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