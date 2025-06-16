16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Martin Baturina, resmen Como'da!

Martin Baturina, 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Como 1907'ye transfer oldu. Dinamo Zagreb'den İtalya Serie A'ya imza atan genç Hırvat orta saha, 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

calendar 16 Haziran 2025 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Martin Baturina, resmen Como'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dinamo Zagreb altyapısından yetişen ve son dönemde Galatasaray'la anılan 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Martin Baturina, İtalya Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferin 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmiyet kazanacağı belirtilirken, Como'nun bu anlaşma için Dinamo Zagreb'e 17 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği açıklandı.

Dinamo Zagreb formasıyla 165 maça çıkan Baturina, 22 gol, 4 lig şampiyonluğu, 2 kupa ve 2 Süper Kupa kazandı. UEFA organizasyonlarında da 38 kez sahaya çıkan genç oyuncu, özellikle Milan ve Monaco karşısındaki performansıyla dikkat çekmişti.


Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, Baturina'nın oyun vizyonu ve teknik kapasitesine övgü yağdırırken, genç yıldız da "Güzel bir şehirde büyük bir projeye sahip bir takıma geldim, sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.