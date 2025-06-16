Martin Baturina, resmen Como'da!

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen ve son dönemde Galatasaray'la anılan 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Martin Baturina, İtalya Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Transferin 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmiyet kazanacağı belirtilirken, Como'nun bu anlaşma için Dinamo Zagreb'e 17 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği açıklandı.
Dinamo Zagreb formasıyla 165 maça çıkan Baturina, 22 gol, 4 lig şampiyonluğu, 2 kupa ve 2 Süper Kupa kazandı. UEFA organizasyonlarında da 38 kez sahaya çıkan genç oyuncu, özellikle Milan ve Monaco karşısındaki performansıyla dikkat çekmişti.
Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, Baturina'nın oyun vizyonu ve teknik kapasitesine övgü yağdırırken, genç yıldız da "Güzel bir şehirde büyük bir projeye sahip bir takıma geldim, sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Transferin 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmiyet kazanacağı belirtilirken, Como'nun bu anlaşma için Dinamo Zagreb'e 17 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği açıklandı.
Dinamo Zagreb formasıyla 165 maça çıkan Baturina, 22 gol, 4 lig şampiyonluğu, 2 kupa ve 2 Süper Kupa kazandı. UEFA organizasyonlarında da 38 kez sahaya çıkan genç oyuncu, özellikle Milan ve Monaco karşısındaki performansıyla dikkat çekmişti.
Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, Baturina'nın oyun vizyonu ve teknik kapasitesine övgü yağdırırken, genç yıldız da "Güzel bir şehirde büyük bir projeye sahip bir takıma geldim, sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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