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Marsilya'ya evinde büyük şok: Auxerre

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya evinde Auxerre'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'ya evinde büyük şok: Auxerre
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09 Kasım 2024 00:44
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya evinde Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre'e 3-1 mağlup oldu.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan maçta Auxerre'in gollerini 10. dakikada Lassine Sinayoko, 43. dakikada Gaetan Perrin ve 45. dakikada Hamed Traore kaydetti.

Marsilya'nın tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste 3. kez puan kaybeden Marsilya 20 puanda kalırken, yenilmezlik serisini 4 maç yükselten Auxerre puanını 16'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Auxerre sahasında Angers'i konuk edecek.

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