Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Nice ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 42. dakikasında Morgan Sanson ile öne geçen Marsilya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı Marsilya deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 19'a yükseltti. Nice ise 11 puanda kaldı.
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Mücadelenin 42. dakikasında Morgan Sanson ile öne geçen Marsilya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı Marsilya deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 19'a yükseltti. Nice ise 11 puanda kaldı.
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