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Marsilya deplasmanda tek attı, 3 aldı!

Fransa Ligue 1'de 10. haftada Marsilya deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya deplasmanda tek attı, 3 aldı!
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21 Ekim 2018 23:58
Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Nice ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında Morgan Sanson ile öne geçen Marsilya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı Marsilya deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 19'a yükseltti. Nice ise 11 puanda kaldı.

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