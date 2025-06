- "ÇOK ENTERESAN BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Markus Gisdol, düzenlenen törenle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Gisdol, Kayserispor'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Takımla gelecek hafta buluşacağını ifade eden Gisdol, sabırsızlandığını ve heyecanlı olduğunu belirtti.Kayserispor'da 2 sezon boyunca görev alacağını anlatan Gisdol, "Bu sezon ve bundan sonraki sezonda üst seviyede olacak bir takıma geldim. Taraftarımızın stada geldiğinde mutlu olacağı, takımın performansından keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. İlk intibam, tesislere geldiğim zaman, tesislerin seviyesinin çok üst seviyede olduğuydu. Önümüzdeki sezon iyi bir takımla ligde mücadele edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Haftaya hazırlıklara başlayacaklarını belirten Gisdol, yüksek motivasyonla, en iyi şekilde hazırlık kampını geçireceklerini dile getirdi.Yönetimle kuvvetli bir bağ kurduklarını vurgulayan Gisdol, "Çok kuvvetli bir iletişim ve bağ kurduk. Şimdiden bunu hissedebiliyorum. Tabii ki bu bağ, bu iletişimi aynı şekilde şehirle de kurmamız gerekiyor. Benim için tüm şehirle iyi bir bağlantı kurmak çok önemli. Tüm kalbinizle elinizden gelenin en iyisini yaparsanız ki biz bunu yapacağız. Her antrenmanda, her anlamda bunu yaptığımız zaman şehirle de birlikte başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun, "Takımı, futbolcuları daha önce tanıyor muydunuz? Kayserispor'u hedeflediği yere nasıl ulaştırmaya çalışacaksınız?" sorusu üzerine Gisdol, şöyle konuştu:"Geçen sene Süper Lig'i Almanya'da evimden takip ettim ve aynı zamanda bazı maçları Türkiye'de izledim. Takımla alakalı büyük bir analiz yaptım. Bu tabii benim fikrim, inancım, çok enteresan bir takıma sahibiz. İlginç bir takıma sahibiz. Çok fazla potansiyele sahip oyuncularımız var. Şimdi Türkiye'den ya da yurt dışından bu oyuncu grubuna en mükemmel şekilde oturacak oyuncuları bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Şu an önümüzdeki sezon hedefleriyle ilgili konuşmak için çok erken. Çünkü şu an itibarıyla elimizde nasıl bir kadronun, bir takımın olduğunu bilmiyoruz. Ama bir Alman olarak kimseye çok büyük sözler vermek istemiyorum. Buradaki herkes gibi biz de büyük hayaller kuruyoruz. Öncelikli olarak sıkı çalışma, analiz ve bunları yaptıktan sonra, bu özveriyi gösterdikten sonra neticelerin de yanında geleceğini biliyoruz. Bu da benim çalışmayı sevdiğim yol.""Sizi Kayserispor'a getiren en önemli sebep ne oldu?" sorusu üzerine ise Gisdol, takımın temellerinin kuvvetli ve tesislerin de güzel bir yapıda olduğunu kaydetti.Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ise teknik direktör Gisdol'a yeni görevinde başarılar dileyerek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında değerli bir çalıştırıcıyı Kayserispor'a kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.Açıkalın, Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan, kariyerinde önemli başarıları bulunan değerli bir teknik direktörü Kayserispor'a kazandırdıklarını belirtti.Açıkalın, "Kayserispor'un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic'in transferinden maddi bir gelir elde edildi mi?" sorusu üzerine, her iki tarafın sözleşmeye bağlı tazminatları olduğunu ve kulübün maddi bir gelir elde ettiğini ifade etti.Transfer çalışmalarına da değinen Açıkalın, "Majid Hosseini ile anlaştık. Sözleşmemizi yaptık. İç transferde şu anda kesinleşen, imzaya bağlanmış o var. Diğer oyuncularımızdan da iç transfer konusunda görüştüklerimiz var. Ama imzaya bağlanmış, sözleşmeye bağlanmış bir iç transferimiz yok." dedi.Açıkalın, kapalı olan transfer tahtasını açmanın bir süreç olduğunu ve bununla ilgili bir sorun yaşamamayı umduklarını aktardı.Şehir ve taraftarlarla beraber kulübe destek olunması gerektiğini vurgulayan Açıkalın, şunları kaydetti:"Takımınız Süper Lig'de ise şehriniz de Süper Lig'de. Yani daha önce Süper Lig'den aşağı liglere düşen, oradan da düşen takımlar bu söylediğimi daha iyi anlıyor. O şehir daha doğrusu bunu çok iyi anlıyor. Biz geçen yıl bu riskle karşı karşıya kaldığımız her maçta yönetim olarak çok büyük özverilerde bulunarak bu korkulu rüyayı görmekten kurtulduk. O yüzden hep beraber el ele vererek, iyi bütçelere sahip bir Kayserispor oluşturacağımıza inanıyorum."Konuşmaların ardından Gisdol, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.