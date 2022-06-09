Marko Guduric: "1 galibiyet, yalnızca 1 galibiyet"

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric, Anadolu Efes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marko Guduric: '1 galibiyet, yalnızca 1 galibiyet'
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09 Haziran 2022 23:32
Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric, Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek 2-0 öne geçtikleri ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçı sonrası konuştu.

İşte Guduric'in sözleri:

"Durum 2-0 ve şampiyonluk için 1 galibiyete ihtiyacımız daha var, durum bundan ibaret. Playofflardayız ve bugün harika bir iş ortaya koyduk. Bugün buradaki taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum, bizi harika desteklediler. 1 galibiyet, yalnızca 1 galibiyete daha ihtiyacımız var. Yeniden odaklanarak aynı performansı sergilememiz lazım."

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