Mario Balotelli'nin Adana Demirspor macerası sona erebilir. Bu yıl Mavi Şimşekler'de küllerinden doğan tecrübeli golcü, İspanyol devinin radarına girdi. Gennaro Gattuso'nun teknik direktörü olmak üzere olduğu Valencia'nın İtalyan yıldız için harekete geçeceği iddia edildi.



LA LIGA'DAN TALİP



İspanyol basınından gazeteci Josep Pedrerol'un haberine göre; Valencia'nın başına geçen Gennaro Gattuso, ilk transferi olarak Mario Balotelli'yi istedi. İspanyol ekibi de bu öneriye sıcak baktı ve harekete geçmeye karar verdi.



Ayrıca Gattuso'nun vatandaşı Mario Balotelli'yi La Liga'da yeni bir meydan okumaya çağırarak ikna etmek istediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcının tecrübeli golcünün La Liga'da yeniden Avrupa'daki eski şaşalı günlerine dönebileceğini düşündüğü ifade edildi.



ADANA DEMİRSPOR KARNESİ



Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor ile 33 maça çıktı. Forma giydiği 33 mücadelede 19 gol atıp 6'da asist yapma başarısı gösteren 31 yaşındaki forvet 2178 dakika da sahada kaldı.



Transfermarkt verilerine göre, İtalyan golcünün güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.





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