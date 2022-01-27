Marek Hamsik'in babası konuştu; "Trabzon da futbol delisi"

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'in babası Richard, oğlunun Trabzon'daki yaşamından bahsetti.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Marek Hamsik'in babası konuştu; 'Trabzon da futbol delisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2022 08:15
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'in babası Richard, oğlunun Trabzon'daki yaşamını ve taraftarın ona olan bakış açısını anlattı.

Slovak basınına konuşan baba Hamsik, "Marek kalitesini ortaya koyuyor ve taraftarlar onun takıma nasıl katkı sağladığını görüyor. Herkes bu yüzden kendisine 'Grande' diyor. Şehirde Marek'le fotoğraf çektirdiklerinde taraftarlar çok mutlu oluyor" ifadesini kullandı.

Oğlunun Napoli'de de bir futbol ikonu haline geldiğini hatırlatan Richard Hamsik, taraftarın açtığı "Heykeli dikilmeli" pankartını ise şöyle yorumladı: "Şimdi kendisinin bir heykelinin yapılıp yapılmayacağı önemli değil, önemli olan taraftarlarda iyi bir iz bırakması ve taraftarın onu hiç unutmaması... Napoli gibi Trabzon da taraftarların futbol delisi olduğu bir yer."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.