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MANU'dan 82 milyon euro'ya transfer!

Manchester United, Bryan Mbeumo transferi için Brentford ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, bu transfer için 71 milyon sterlin (82 milyon euro) ödeyecek.

calendar 18 Temmuz 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
MANU'dan 82 milyon euro'ya transfer!
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Manchester United, Brentford forması giyen ve transferi uzun süredir gündemde yer alan Bryan Mbeumo için geri sayıma geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, Mbeumo transferi için Brentford ile anlaşma sağladı. Manchester United, bu transfer için 65 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Anlaşmada 6 milyon sterlin (toplam 82 milyon euro) değerinde bonus maddesi de yer alıyor.

Manchester United, 71 milyon sterlin değerindeki toplam bedeli 4 taksitte ödeyecek.

İngiliz ekibinin 25 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Brentford forması altında geçen sezon 42 maçta süre bulan Mbeumo, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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