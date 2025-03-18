MANU'da Eriksen için geri sayım: Ayrılık

Manchester United, yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitmesiyle Christian Eriksen ile yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'da Eriksen için geri sayım: Ayrılık
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18 Mart 2025 17:26
Manchester United, Christian Eriksen ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İngiliz ekibi, Eriksen'in sözleşmesinin bitimiyle 33 yaşındaki futbolcu ile yollarını kesin olarak ayıracak.

Manchester United'da bu sezon 27 maçta süre bulan Eriksen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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