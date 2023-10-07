Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u ağırladı.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Kabongo Kasongo penaltıdan kaydetti. Manisa FK'nın golü ise 45. dakikada Kerim Frei'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 13, Sakaryaspor ise 9'a yükseltti.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Kabongo Kasongo penaltıdan kaydetti. Manisa FK'nın golü ise 45. dakikada Kerim Frei'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 13, Sakaryaspor ise 9'a yükseltti.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.