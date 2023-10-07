Manisa ve Sakarya puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa ve Sakarya puanları paylaştı
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07 Ekim 2023 15:30
Son güncelleme 07 Ekim 2023 15:32
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u ağırladı.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Kabongo Kasongo penaltıdan kaydetti. Manisa FK'nın golü ise 45. dakikada Kerim Frei'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 13, Sakaryaspor ise 9'a yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

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