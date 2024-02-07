Manisa FK'ye Ofkir'den kötü haber

1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'ne büyük umutlarla transfer edilen yeni forveti Mohamed Ofkir'den de kötü haber geldi.



Tuzlaspor maçında sakatlanan Ofkir'in çekilen MR ve yapılan tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Ofkir'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Manisa FK'nın ara transfer döneminde Valeranga'dan sezon sonuna kadar transfer ederek 10 numaralı formayı verdiği Fas asıllı Norveçli futbolcu 2 maçta forma giymişti.



