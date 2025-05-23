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Manisa FK, Taner Taşkın ile yola devam dedi

TFF 1'inci Lig'de son hafta kümede kalmayı garantileyen Manisa FK, Taner Taşkın ile yola devam etme kararı aldı.

calendar 23 Mayıs 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 10:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK, Taner Taşkın ile yola devam dedi
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1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Taner Taşkın'la yola devam edeceğini açıkladı.

Son 9 maçta göreve gelip takımı kümede tutmayı başaran deneyimli çalıştırıcı için resmi açıklama yapan siyah-beyazlılar, "1'nci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam edecek. Teknik Direktörümüz Taner Taşkın'a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa'da kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Taner Taşkın, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Lige çtutunabilmek adına çok kritik final maçları oynadık ve hep birlikte hedefimize ulaştık. Yeni sezonda bu kez üst sıralar için mücadele edeceğiz" dedi.

Taşkın, yönetimindeki Manisa FK, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 14 puan topladı.


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