Manisa Büyükşehir, kötü seriyi bitirmek istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezona ilk 5 haftada 4 galibiyetle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçı art arda kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor cumartesi günü Türk Telekom'u zincir kırma hedefiyle konuk edecek.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa temsilcisi ligde 9 haftada 4 galibiyet, 5 yenilgi alırken, Türk Telekom'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. Manisa BŞB bu randevunun ardından FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk maçta 6 Aralık Çarşamba günü Fransız ekibi BCM Gravelines Dunkerque'ü ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa temsilcisi ligde 9 haftada 4 galibiyet, 5 yenilgi alırken, Türk Telekom'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. Manisa BŞB bu randevunun ardından FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk maçta 6 Aralık Çarşamba günü Fransız ekibi BCM Gravelines Dunkerque'ü ağırlayacak.
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