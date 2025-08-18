18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Manisa Basket'e yeni guard

Manisa Basket, guard oyuncusu Jay Scrubb'ı kadrosuna kattı.

calendar 18 Ağustos 2025 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'e yeni guard
Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, kariyerinde NBA tecrübesi de bulunan guard Jay Scrubb'ı transfer etti.

NBA'de Los Angeles Clippers ve Orlando Magic takımlarında 2020-2023 arasında 24 maça çıkan 35 yaşında, 1.93 boyundaki Scrubb, son olarak G-League'de Maine Celtics forması giydi.

Daha önce genel menajerliğe Özgün Önver, antrenörlüğe Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getiren Manisa ekibi iç transferde Buğra Çal, dış transferde Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley ve Yiğit Onan'la anlaşmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
