Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic, Lokomovic Moskova'dan gelen teklif sonrası rotasını Rusya'ya çevirdi.



Hırvatistan'dan Vecernji'nin haberine göre; Benevento, Fiorentina ve Club Brugge teklifleri sonrası son olarak Fenerbahçe'ye yakın olan Mandzukic, Lokomotiv Moskova'dan gelen 2.7 milyon euro net maaş teklifi swonrası bu teklif kabul etmeye sıcak bakıyor. İki taraf arasındaki talep ve teklif farkının yüksek olmadığı ve anlaşmanın yakın olduğu bilgisi verildi.



Ayrıca, Lokomotiv Moskova forması giyen ve Mandzukic'in yakın arkadaşı olan 34 yaşındaki Vedran Corluka'nın da bu transferde aktif rol oynadığı vurgusu yapıldı.



497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI



Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.



Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.



