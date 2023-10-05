Manchester zaferinin perde arkası! Okan Buruk inanmıştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, bu zafer için hem çok çalıştı hem de mental yükleme yaptı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı ve rakipleri analist eden İrfan Saraloğlu, günler öncesinden M.United ile ilgili tüm verileri detaylı bir şekilde hazırladı.
Saraloğlu ekibiyle birlikte hazırladığı raporları Buruk'a sundu. Okan hoca, M.United maçının ilk toplantısını geçtiğimiz Pazar günü yaptı.
CİMBOM PES ETMEDİ
Maç kasetlerini ve raporları inceleyen Buruk, oyuncularına tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularına, "Şimdiden bu zaferin hayalini kurmaya başlayın. Çünkü bu maçı kazanacağız" dedi.
M.United ile ilgili hazırlanan raporda, kaleci Onana ve stoperlerin yaptığı hatalar da yer aldı. Cimbom, Mertens ile kazandığı penaltıda Onana'nın yaptığı hatadan yararlandı. Casemiro kırmızı kart gördü.
Yıldız oyuncular bu konuşmadan sonra çok etkilendi ve Galatasaray evinde Manchester United'ı devirdi. United'a karşı iki kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyen Aslan, maçı kazanacağına ne kadar çok inandığını da gösterdi.
Sarı-Kırmızılılar, bu zafer için hem çok çalıştı hem de mental yükleme yaptı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı ve rakipleri analist eden İrfan Saraloğlu, günler öncesinden M.United ile ilgili tüm verileri detaylı bir şekilde hazırladı.
Saraloğlu ekibiyle birlikte hazırladığı raporları Buruk'a sundu. Okan hoca, M.United maçının ilk toplantısını geçtiğimiz Pazar günü yaptı.
CİMBOM PES ETMEDİ
Maç kasetlerini ve raporları inceleyen Buruk, oyuncularına tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularına, "Şimdiden bu zaferin hayalini kurmaya başlayın. Çünkü bu maçı kazanacağız" dedi.
M.United ile ilgili hazırlanan raporda, kaleci Onana ve stoperlerin yaptığı hatalar da yer aldı. Cimbom, Mertens ile kazandığı penaltıda Onana'nın yaptığı hatadan yararlandı. Casemiro kırmızı kart gördü.
Yıldız oyuncular bu konuşmadan sonra çok etkilendi ve Galatasaray evinde Manchester United'ı devirdi. United'a karşı iki kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyen Aslan, maçı kazanacağına ne kadar çok inandığını da gösterdi.