Manchester United, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'u transfer etme konusunda kararlı.



Kırmızı şeytanlar Hollandalı oyuncu için PSG'ye 100 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.



Manchester United'ın bu transfer için sadece oyuncuyla anlaşması yetmeyecek. Bayern Münih ve RB Leipzig de Xavi Simons konusunda ısrarcı. PSG ise geçen sezon Leipzig'de başarılı performans sergileyen Simons'un sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu ile görüşmelere başlayacağı konuşuluyor.



Teknik Direktör Erik Ten Hag Simons'un Manchester United'e gelmesini isterken, yardımcı antrenör Ruud Van Nistelrooy da Hollandalı oyuncuyu takıma dahil etmek için çalışıyor. PSG, Kırmızı Şeytanlar'dan resmi teklif bekliyor.





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