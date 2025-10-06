Manchester United taraftarlarından Altay Bayındır'a övgü!

Altay Bayındır'ın Sunderland galibiyeti sonrası Senne Lammens'e sarılması Manchester United taraftarları arasında mutlulukla karşılandı.



⚡"İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"



⚡ "Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"pic.twitter.com/OFZineiXvW



Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de ilk kez Sunderland karşılaşmasında yedek kaldı.Manchester United'da Sunderland karşılaşmasında kaleyi Senne Lammens korudu ve Kırmızı Şeytanlar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Altay Bayındır'ın maçın ardından Senne Lammens'in yanına gitmesi ve Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarından tam not aldı."İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!""Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik""Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından kaleci tercihi için açıklama yaptı.Ruben Amorim,dedi.Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim,diye konuştu.