Manchester United taraftarlarından Altay Bayındır'a övgü!

Altay Bayındır'ın Sunderland galibiyeti sonrası Senne Lammens'e sarılması Manchester United taraftarları arasında mutlulukla karşılandı.

calendar 06 Ekim 2025 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United taraftarlarından Altay Bayındır'a övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de ilk kez Sunderland karşılaşmasında yedek kaldı.

Manchester United'da Sunderland karşılaşmasında kaleyi Senne Lammens korudu ve Kırmızı Şeytanlar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Altay Bayındır'ın maçın ardından Senne Lammens'in yanına gitmesi ve Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarından tam not aldı.

ALTAY İÇİN YORUMLAR


Altay Bayındır için yapılan yorumlar şu şekilde:

"İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"

"Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"

"Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

AMORIM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından kaleci tercihi için açıklama yaptı.

Ruben Amorim, "Senne Lammens, buraya geldiğinde Altay Bayındır oynuyordu ve Lammens'in geldiğinde uyum sağlaması gerektiğini görebiliyordunuz. Yeni bir ülke, yeni antrenmanlar, sizlerin (basına) kalecilere uyguladığınız çok büyük baskı. İlk maçına çıkması için biraz hazırlık yapması gerekiyordu." dedi.

Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim, "İyi iş çıkardı. Maç sırasında kalede rahat görünüyordu. Bu da çok iyi bir işaret." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.